БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 09:22 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 500 гимнастички са подали заявка за международен турнир на КХГ Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата ще се проведе на 12 и 13 септември в клубната зала на стадион "Георги Аспарухов".

Над 500 гимнастички са подали заявка за международен турнир на КХГ Левски
Снимка: КХГ Левски
Слушай новината

Над 500 състезателки са подали заявки за участие във второто издание на международния турнир по художествена гимнастика "Големият приз". Надпреварата ще се проведе на 12 и 13 септември в клубната зала на стадион "Георги Аспарухов", организатор е КХГ Левски.

"Миналата година започнахме провеждането на турнира и имаме амбицията да го превърнем в традиция. Входът тази година е свободен и всички са добре дошли. Очакваме над 500 състезателки. В неделя ще се състезават ансамблите, които се готвят за държавното първенство, категория "Елит". Ще има и международно участие - от Босна и Херцеговина, Мексико и Австралия“, каза президентът на КХГ Левски Валентина Симеонова-Стоянова.

"Голямата награда ще бъде за шампионката при жените, категория "Елит". За всички сме подготвили атрактивни награди, а призьорката ще получи красива корона", добави тя.

В залата ще присъства и емблемата на клуба - Нешка Робева, почетен президент на КХГ Левски. Сред специалните гости са световната и европейска шампионка Рейчъл Стоянов и националката Ивон Бошкилова. На килима ще излезе и световната шампионка при девойките Анания Димитрова, която ще се състезава индивидуално.

"Ансамбловата подготовка е много трудна. Държавното първенство протича в два етапа - първият беше през февруари. Първите осем отбора спечелиха правото да се готвят за втория етап. Ние подготвяме осем ансамбъла - това означава 16 съчетания всеки ден", обясни Симеонова-Стоянова.

Клубът ще се включи и в инициативата "Ден на отворените врати" на БФХГ. На 20 септември от 11 до 12 часа залата ще е отворена за всички момичета, които искат да опитат художествената гимнастика. В света на този красив спорт ще ги въведат бившите националки Мария Стаменова и Лъчезара Пекова.

#международен турнир по художествена гимнастика "Големият приз" #КХГ Левски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
2
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
3
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от US Open е голямо постижение, както за мен, така и за България
4
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от...
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
5
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Огънят в Сакар: Остава частичното бедствено положение
6
Огънят в Сакар: Остава частичното бедствено положение

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Художествена гимнастика

"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
8243
Чете се за: 03:07 мин.
Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт" Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.
Стилияна Николова: Има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна Стилияна Николова: Има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна
Чете се за: 01:42 мин.
Валентина Иванова: Винаги се стремим към максимума Валентина Иванова: Винаги се стремим към максимума
Чете се за: 02:20 мин.
Стилияна Николова: Има още над какво да се стремя Стилияна Николова: Има още над какво да се стремя
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 09:22 мин.
По света
Българската позиция: Военният министър определи като провокация атаката с руските дронове над Полша Българската позиция: Военният министър определи като провокация атаката с руските дронове над Полша
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел
Чете се за: 05:37 мин.
По света
По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
28 компютри са открити във фермата за криптовалута в Община Горна...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Франция с нов премиер на фона на национална протестна блокада
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Контрол на щетите: Какво постигна Израел с удара в Доха?
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ