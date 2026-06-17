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Над 600-килограмов месингов полилей бе монтиран в катедралния храм „Св. Николай Чудотворец” в Ямбол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Средствата за закупуването му са събрани от дарения, кампанията е продължила 4 години

600 килограмов месингов полилей монтиран катедралния храм bdquoсв николай чудотворецrdquo ямбол
Снимка: БТА
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Над 600-килограмов месингов полилей бе монтиран под централния купол на катедралния храм „Св. Николай Чудотворец” в Ямбол. Новата придобивка е част от усилията на църковното настоятелство за благоустрояване на най-голямата църква в града.

архимандрит Димитрий, предстоятел на храма и протосингел на Сливенската митрополия: "Изключително съм щастлив, че дойде този момент, след като преди една година направихме заявка в Гърция да ни изработят този полилей."

Средствата за закупуването му са изцяло от дарения от миряни, като кампанията продължи четири години.

архимандрит Димитрий, предстоятел на храма и протосингел на Сливенската митрополия: „Благодаря на всички, които се включиха, особено на възрастните хора, защото знам, че те отделят от залъка си, за да помогнат. Благодарим и на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, който ни даде своята благословия за това начинание.”

Новият църковен полилей е поръчан от единствената фирма в Гърция, специализирала се в изработването на такива интериорни елементи за храмове. Подобни образци красят църкви от Неврокопската епархия, също и в Рилския манастир. Всеки един елемент на композицията е изработен на ръка.

За монтирането на съоръжението с диаметър над четири метра беше издигнато строително скеле с височина повече от десет метра. Само полилеят тежи над 350 кг и съдържа 36 осветителни тела. Т.нар. "хоро" около него също е с масивно тегло. На него ще се поставят свещи, а цялостната му визия ще се допълни от малки икони, обясни предстоятелят на храма.

архимандрит Димитрий, предстоятел на храма и протосингел на Сливенската митрополия: "Правим го, за да бъде храмът по-красив. Това е нашата работа като църковно настоятелство – да се грижим и за благоустрояването на църквата. Предвиждат се още дейности като подмяна на прозорци на купола и конструктивни подобрения. Продължаваме да събираме средства за укрепване на основите на храма, което е много важно и ще са необходими значителни суми."

Той отправи и апел към граждани и фирми да подкрепят каузата с дарения по банковата сметка – всеки според възможностите си.

Църквата „Св. Николай Чудотворец” е съградена в последното десетилетие на XIX век на мястото на параклис със същото име, издигнат от руски военни през 1878 г. в централната част на Ямбол. В първите години след Освобождението параклисът е единственият християнски молитвен дом в града, поради невъзможност да се служи в църквите „Св. Троица” и „Св. вмчк Георги Побеноносец”, които са били опожарени по време на Руско-турската война (1877 - 1878 г.).

Църковните служби в централния храм „Св. Николай Чудотворец” се водят от 1899 г. насам като това е най-голямата православна църква в града.

#месингов полилей #храм „Св. Николай Чудотворец” #Сливенска митрополия #ямбол #дарение

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