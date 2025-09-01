Наградиха Мартин Петков за №1 на шестия кръг

Нападателят на Ботев (Враца) Мартин Петков получи наградата за играч №1 на 6-ия кръг в Първа лига. 23-годишният футболист отбеляза двете попадения при победата над Добруджа с 2:0 преди седмица. Той изпревари в анкетата Мамаду Диалоот ЦСКА 1948 и Кристиян Балов (Славия).

„Чувствам се изключително добре в Ботев (Враца). Това е благодарение на Христо Янев, на целия треньорски щаб, на всички в клуба и на всички мои съотборници. Имаме невероятен колектив и за мен е удоволствие да тренирам всеки ден с тези момчета. Не сме си поставяли цел. Смятам, че имаме по-големи качества от това да се борим да останем в елита. Всичко в клуба е много добре – база, условия и тренировъчни терени. Всеки в клуба се старае ние, футболистите, да се чувстваме добре и да израстваме като отбор“, сподели юношата на Левски.

Нападателят призна, че „сините“ са на сърцето му, защото в Левски е израснал като футболист и възпитан като човек.

„За мен винаги е по-специално, когато играя срещу Левски. Левски ме е изградил като футболист, направил ме е човек. Това, което съм, е благодарение на Левски. Изключително съм благодарен. Аз съм си левскар, нормално е тези мачове да са по-специални. За мен всеки един двубой е много важен, мотивиран съм еднакво“, категоричен е Петков.

Таранът сподели също, че в началото на сезона е казал, че ще вкара поне 13 гола в първенството, но никой не му е повярвал.

„Никога не си поставял за цел да вкарам конкретен брой голове. За мен е важно работата, която треньорът ми е задал, да я свърша и да бъда полезен. Ще се радвам да вкарвам още повече голове, защото за един нападател това е най-важното. В началото на първенството казах, че ще вкарам 13 гола. Тогава всички ми се засмяха“, сподели футболистът на Ботев.

Той призна, че ще се радва един ден да получи повиквателна за националния отбор на България, но е на мнение, че все още не е показал достатъчно качества за нея.