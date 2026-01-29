Наградите „Еврика“ за 2025 бяха връчени в НДК

В Националния дворец на културата се състоя церемонията по връчването на наградите „Еврика“ за 2025 година. Отличията са за млади хора с постижения в науката, технологиите, изобретенията, мениджмънта и земеделието.

Призовете получиха ученици, студенти и млади специалисти до 35 години, които със свои проекти, идеи и изследвания показват, че имат потенциал да променят бъдещето. Част от наградените бяха отличени за участие и успехи в международни олимпиади и научни състезания.

По време на церемонията бяха връчени и стипендии на над 50 ученици и студенти, като целта е да бъдат подкрепени младите таланти в развитието им и да продължат образованието си в България.

Наградите „Еврика“ се връчват всяка година и имат за цел да насърчават знанието, иновациите и амбицията на младите хора.