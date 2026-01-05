Най-скъпата риба тон досега беше продадена в Япония

Японски предприемач плати рекордните 510 милиона йени (около 3,2 милиона долара) за гигантска риба тон по време на традиционния новогодишен аукцион на рибния пазар в Токио.

Собственикът на верига суши ресторанти, известен като „Кралят на рибата тон“, признава, че дори той е бил изненадан от цената за рибата, която тежи 243 килограма.

Това е най-високата сума, плащана някога на новогодишния аукцион, откакто се следят официално цените – от 1999 година. Досегашният рекорд е бил поставен през 2019 г., когато за риба от 278 килограма са платени малко над 330 милиона йени.

Новогодишният търг на риба тон в Япония е не само пазар, но и символ на престиж, късмет и реклама за най-добрите суши ресторанти в страната.