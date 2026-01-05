БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Най-скъпата риба тон досега беше продадена в Япония

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Деца
Запази
японски предприемач плати рекордните млн долара гигантска риба тон
Слушай новината

Японски предприемач плати рекордните 510 милиона йени (около 3,2 милиона долара) за гигантска риба тон по време на традиционния новогодишен аукцион на рибния пазар в Токио.

Собственикът на верига суши ресторанти, известен като „Кралят на рибата тон“, признава, че дори той е бил изненадан от цената за рибата, която тежи 243 килограма.

Това е най-високата сума, плащана някога на новогодишния аукцион, откакто се следят официално цените – от 1999 година. Досегашният рекорд е бил поставен през 2019 г., когато за риба от 278 килограма са платени малко над 330 милиона йени.

Новогодишният търг на риба тон в Япония е не само пазар, но и символ на престиж, късмет и реклама за най-добрите суши ресторанти в страната.

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: По света

Десет души признати за виновни за обиди срещу съпругата на френския президент
Десет души признати за виновни за обиди срещу съпругата на френския президент
Доналд Тръмп заплаши Венецуела с втора военна операция Доналд Тръмп заплаши Венецуела с втора военна операция
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 05.01.2026 г. Новините 05.01.2026 г.
Чете се за: 03:07 мин.
Джордж Клуни отговори на Доналд Тръмп след критиките за френското гражданство Джордж Клуни отговори на Доналд Тръмп след критиките за френското гражданство
Чете се за: 01:42 мин.
Съветът за сигурност на ООН се събира спешно заради Венецуела Съветът за сигурност на ООН се събира спешно заради Венецуела
Чете се за: 00:50 мин.
Големите бели акули в Средиземно море са застрашени от изчезване Големите бели акули в Средиземно море са застрашени от изчезване
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ