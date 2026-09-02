Най-старото столично дерби приковава вниманието

Славия приема Левски в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе в нетипично време – сряда, 2 септември от 20:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".

Най-старото столично дерби се провежда със закъснение, тъй като "сините" се класираха за плейофната фаза на Шампионска лига и имаха това право да преместят срещата си.

Шампионът на България започна ударно новата кампания. Момчетата на Хулио Веласкес могат да се похвалят с 6 победи от 6 мача до момента, а срещу Славия ще търсят 7 от 7. В последния кръг "сините" стигнаха до успех на "Колежа", побеждавайки Ботев Пловдив с 3:1.

Възпитаниците на Ратко Достанич са в серия от 2 поредни равенства - срещу Лудогорец и Септември. "Белите" нанесоха сериозен удар на Левски преди година, когато спечелиха двубоя срещу "сините" с 2:0 през декември 2025.

Тогава редиците на Левски бяха сериозно разклатени, защото Веласкес стартира с много променен състав и мнозина решиха, че това е довело до срива в редиците. В крайна сметка испанецът детронира Лудогорец и се доказа като чудесен тактик, а сега ще се опита да си го върне и на "белите".