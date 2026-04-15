Най-възрастната горила в зоопарк празнува рожден ден

Горилата Фату, която живее в Берлин, навърши 69 години и се смята за най-възрастната горила в света, живееща в зоопарк.

За рождения си ден тя получила специална „почерпка“ от любимите си зеленчуци като домати, цвекло и маруля. Торта обаче нямало, защото сладкото не е полезно за нея.

Фату живее в зоопарка още от 1959 година. Смята се, че е родена в дивата природа в Африка, но точната ѝ възраст не е напълно сигурна.

Обикновено горилите живеят около 35–40 години в природата, но в зоопаркове могат да живеят по-дълго, защото получават грижи и храна.