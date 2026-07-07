Найджъл Фараж обяви, че напуска парламента

Лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" обяви, че ще предизвика частични избори, за да се кандидатира отново
Лидерът на британската партия "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараож обяви, че напуска парламента, но предупреди, че ще предизвика частични избори, за да се кандидатира отново.
Причината за решението му е скандал за недекларирано дарение в размер на 5 милиона лири.
Финансите на Фараж са обект на щателно разследване през последните месеци заради щедрия подарък за 5 милиона лири, които е получил от криптомилиардер в Тайланд.
Найджъл Фараж е от основните защитници на Брекзит. През последните месеци неговата партия води в социологическите проучвания.