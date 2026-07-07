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Найджъл Фараж обяви, че напуска парламента

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Лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" обяви, че ще предизвика частични избори, за да се кандидатира отново

Найджъл Фараж
Снимка: БТА
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Лидерът на британската партия "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараож обяви, че напуска парламента, но предупреди, че ще предизвика частични избори, за да се кандидатира отново.

Причината за решението му е скандал за недекларирано дарение в размер на 5 милиона лири.

Финансите на Фараж са обект на щателно разследване през последните месеци заради щедрия подарък за 5 милиона лири, които е получил от криптомилиардер в Тайланд.

Найджъл Фараж е от основните защитници на Брекзит. През последните месеци неговата партия води в социологическите проучвания.

#5 милиона лири #напускане на парламента #разследване #найджъл фараж

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