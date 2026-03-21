Наоми Осака отпадна още във втория кръг в Маями

Четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака отпадна във втория кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Маями с награден фонд от 9.4 милиона долара.

Поставената под номер 15 в света японка загуби от австралийката Талия Гибсън с 5:7, 4:6 след час и 27 минути игра. Гибсън показа по-голяма стабилност в ключовите моменти и заслужено си осигури място в следващата фаза.

В третия кръг австралийката ще се изправи срещу американката Ива Йович, която бе категорична срещу испанката Паула Бадоса след 6:2, 6:1.

Петата в схемата Джесика Пегула също продължава напред, след като поведе с 6:1, 3:0 срещу британката Франческа Джоунс, която се отказа заради контузия. В следващия кръг Пегула ще срещне канадката Лейла Фернандес, надделяла над рускинята Оксана Селехметева със 7:6(1), 3:6, 6:1.

Медисън Кийс, поставена под номер 15, не срещна трудности срещу румънката Елена-Габриела Русе и спечели убедително с 6:0, 6:3.

Изненадващо отпадане записа и Диана Шнайдер. Рускинята, номер 20 в света, загуби от швейцарката Белинда Бенчич с 3:6, 3:6. В следващия кръг Бенчич ще се изправи срещу победителката от двубоя между Аманда Анисимова и Юлия Стародубцева.