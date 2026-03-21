Наоми Осака отпадна още във втория кръг в Маями

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Японката отстъпи на Талия Гибсън, Пегула и Кийс продължават напред

Снимка: AP Photo
Четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака отпадна във втория кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Маями с награден фонд от 9.4 милиона долара.

Поставената под номер 15 в света японка загуби от австралийката Талия Гибсън с 5:7, 4:6 след час и 27 минути игра. Гибсън показа по-голяма стабилност в ключовите моменти и заслужено си осигури място в следващата фаза.

В третия кръг австралийката ще се изправи срещу американката Ива Йович, която бе категорична срещу испанката Паула Бадоса след 6:2, 6:1.

Петата в схемата Джесика Пегула също продължава напред, след като поведе с 6:1, 3:0 срещу британката Франческа Джоунс, която се отказа заради контузия. В следващия кръг Пегула ще срещне канадката Лейла Фернандес, надделяла над рускинята Оксана Селехметева със 7:6(1), 3:6, 6:1.

Медисън Кийс, поставена под номер 15, не срещна трудности срещу румънката Елена-Габриела Русе и спечели убедително с 6:0, 6:3.

Изненадващо отпадане записа и Диана Шнайдер. Рускинята, номер 20 в света, загуби от швейцарката Белинда Бенчич с 3:6, 3:6. В следващия кръг Бенчич ще се изправи срещу победителката от двубоя между Аманда Анисимова и Юлия Стародубцева.

#Мастърс 1000 в Маями 2026 #Наоми Осака

Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в зала в Торун
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
