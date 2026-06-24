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НАП за БНТ: След проверки на "Исторически парк" са били установени допълнителни задължения

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Няма неприключено производство спрямо „Исторически парк“ АД към настоящия момент. Това се казва в писмен отговор на Националната агенция по приходите в отговор на запитване на БНТ.

От приходната агенция уточняват, че към момента няма неприключени проверки или ревизии спрямо дружеството.

"За периода от 2022 г. до настоящия момент спрямо „Исторически парк“ АД са извършени 3 ревизии за установяване на задължения за корпоративен данък и за задължения за данък върху добавената стойност. Последната е приключила ноември месец 2025 г. Ревизиите са приключили с допълнително установени задължения. За същия период са извършени и 4 проверки за установяване на факти и обстоятелства, като възложените ревизии са в резултат на доклади от извършените проверки."

#"Исторически парк" #Ивелин Михайлов #НАП

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