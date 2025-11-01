Наполи записа първо равенство за сезона в домакинството на Комо

Отборът на Комо пропусна да победи Наполи при гостуването си в десетия кръг на Серия А, като двата отбора не си вкараха голове - 0:0.

В средата на първата част Алваро Морато от Комо пропусна дузпа. Той стреля в десния ъгъл на вратата, но Ваня Милинкович-Савич предвиди изпълнението му и спаси топката. Съдията Лука Дзуферли бе отсъдил наказателния удар точно заради нарушение на вратаря Милинкович-Савич.

Наполи не създаде нито едно стопроцентово голово положение след почивката и логично не стигна до трите точки.

Тимът води в класирането с 22 точки, но може да бъде изпреварен от Рома утре, който има точка по-малко. Комо е на пета позиция със 17 пункта.