Напредва строежът на новия стадион на ЦСКА

Официална дата за завършването все още няма, но от ръководството на клуба уверяват, че отборът ще се завърне до „броени месеци“.

цска стадион
Снимка: Официален сайт / cska.bg
Слушай новината

Строежът на новия стадион на ЦСКА продължава с пълна сила. От ръководството на „червените“ се публикуваха видео и снимки, за да покажат докъде е стигнал прогресът със строежа на новото спортно бижу. Официална дата за завършването на строежа все още няма, но от ръководството на клуба уверяват, че отборът ще се завърне до „броени месеци“.

Армейци,

Мечтата е все по-близо – броени месеци ни делят от завръщането в историческия ни дом. Изцяло реновираният, супер модерен и туптящ в червено стадион „Българска армия“ ще отвори врати, за да предложи на феновете на ЦСКА комбинация от уникално изживяване, удобство, комфорт и сигурност на възможно най-високо ниво. Това ще е повече от стадион – място, където славното ни минало ще се преплита с бляскавото бъдеще.

В серия от репортажи и публикации в следващите месеци ще ви запознаем с всички ключови елементи, решения, удобства и възможности, които ще предлага новото ни съоръжение. Стартираме с разказа от първо лице на един от главните специалисти, ръководещи процеса по реконструкцията на стадиона – Александър Ангелов, изпълнителен директор на APD България.

В следващите издания на нашата рубрика ще ви запознаем подробно и с вътрешните пространства на отделните сектори на „Българска армия“.

Новото ни бижу в детайли – вижте във видеото“, заявиха от клуба.

