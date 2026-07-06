Напрежение в Асеновград: 12 души с наранявания, един пострадал полицай и 8 задържани след спор между две фамилии

12 души с наранявания, един пострадал полицай и 8 задържани – това е равносметката след масово сбиване между две фамилии в Асеновград снощи. Заради инцидента градът осъмна под полицейска обсада.

Напрежението в квартала е следствие на личен конфликт, ескалирало в ранните часове на деня, въпреки разположените на място полицейски патрули.

Дестинар Ибрям: "Удариха моето дете и всеки ден нападат нас. Те не са оттук, тея крадците, тея каруцари само идват всеки ден нападват нас." "Моята къща строшиха, колата, всичко ми е строшено, аз не мога да вървя вкъщи."

Около 300 души се включили в саморазправата.

старши комисар Васил Костадинов, директор МВР - Пловдив: "Станало е чрез хвърляне на различни предмети включително и чрез използване и прострелване на 12 човека към този момент с въздушна пушка, които са с леки повърхностни наранявания."

Леко пострадал е и един полицай. Местните разказват, че много външни хора са се настанили незаконно в квартала през последните години.

Дестинар Ибрям: "Беззаконни къщи, всичките трупат, тук имат къща, и там отидоха, горе от стадиона дотука къща направиха всичките. Кой е беззаконни да отиват оттука, да не живеят."

От полицията потвърждават и призовават за действия от страна на компетентните институции.