Напрежението САЩ – Куба: Рубио определи Куба като „заплаха“

В Съединените щати е арестувана сестрата на изпълнителния директор на кубински конгломерат от предприятия. Статутът ѝ на постоянно пребиваващ е бил отнет от държавния секретар Марко Рубио.

Конгломератът е свързан с военните в Куба и по думите на Рубио под негов контрол е 70% от икономиката на страната. Рубио заяви, че Куба представлява „заплаха за националната сигурност“ на САЩ и че вероятността за мирно споразумение „не е висока“.

Преди дни американските власти обвиниха бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два самолета през 1996 г. Съединените щати вече са изпратили самолетоносач и ударна група в Карибско море.