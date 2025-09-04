Наследници на открадната от нацистите картина я предадоха на аржентинските власти

Наследници на картина, открадната от нацистки офицер по време на Втората световна война и наскоро открита в Мар дел Плата, Аржентина, я предадоха на властите, съобщи ЕФЕ.

Картината "Портрет на дама" на италианския художник Джузепе Гисланди (1655 - 1743) беше показана на пресконференция.

Делото засяга дъщерята на Фридрих Густав Кадгиен - финансист на Адолф Хитлер, който умира в Буенос Айрес през 1978 г., и съпруга ѝ Хуан Карлос Кортергосо. Те ще бъдат разпитани, тъй като са заподозрени, че са укрили картината.

Кадгиен и Кортергосо предадоха произведението на съд, който се обяви за некомпетентен и препрати делото към федералните съдилища, които разследват как картината се е оказала в Мар дел Плата.

Картината е отнета от холандския галерист Жак Гудстикер, чийто около 1200 произведения са откраднати от нацисткия режим по време на Втората световна война.

Снимки: БТА

"Портрет на дама" беше открита от холандския вестник AD в обява за продажба на една от къщите на Кадгиен. На снимките се виждала картината, изложена в основната дневна, окачена над зелен фотьойл.

Когато полицаите отишли в къщата, на стената вече бил поставен гоблен с пейзаж и мотиви на коне. При извършените обиски в дома на двойката, както и в други техни имоти, произведението не било открито.

Иззети са обаче други произведения на изкуството от 19-и век, чийто произход се разследва, за да се установи дали и те са откраднати.