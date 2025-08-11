БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Натали Костова: Доволна съм, че стигнах финал на такова състезание

от БНТ , Репортер: Иво Бързаков
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Шампионката на България в скока на височина остана 8-а във финала на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г.

Натали Костова
Снимка: startphoto.bg
Състезателката в скока на височина Натали Костова изрази задоволство от факта, че стигна до финала в дисциплината на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере, Финландия.

Шампионката на България раздели осмото място на финала със 1.77 метра.

"Резултатът не ме задоволява, но съм доволна, че стигнах до финал. За първи път съм на финал на такова състезание, конкуренцията наистина беше голяма. Не показах най-доброто от себе си, но сега се връщам във Варна, ще работим и догодина най-голямата ми цел е световното първенство в Орегон. Надявам се, че ще отида и ще постигна много по-добър резултат", каза Костова при връщането си в България.

