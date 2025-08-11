Натали Костова: Доволна съм, че стигнах финал на такова състезание

Състезателката в скока на височина Натали Костова изрази задоволство от факта, че стигна до финала в дисциплината на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере, Финландия.

Шампионката на България раздели осмото място на финала със 1.77 метра.

"Резултатът не ме задоволява, но съм доволна, че стигнах до финал. За първи път съм на финал на такова състезание, конкуренцията наистина беше голяма. Не показах най-доброто от себе си, но сега се връщам във Варна, ще работим и догодина най-голямата ми цел е световното първенство в Орегон. Надявам се, че ще отида и ще постигна много по-добър резултат", каза Костова при връщането си в България.