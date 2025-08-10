Натали Костова раздели осмото място в скока на височина

Българката Натали Костова раздели осмото място с още две състезателки на финала на скока на височина на европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Шампионката на България постигна 1.77 метра от първи опит, след което направи три фаула на 1.80.

Златото отиде при унгарката Лилиянна Батори от Унгария с втори успешен скок на 1.89 м. Със същото постижение, но от третия опит, представителката на домакините Елла Микола завоюва среброто, а почетната стълбичка допълни Она Боне (Испания) с 1.86 м.

