Радослав Росенов на ринга още в първия ден на Купа „Странджа“

Над 350 боксьори, представители на 35 държави от 5 континента. Редица олимпийски, световни и континентални шампиони и медалисти. Всички те ще кръстосат ръкавици на 77-ото издание на Купа „Странджа“.

Най-старият международен турнир по бокс в Европа стартира в понеделник, 23 февруари. А очакванията са за зрелищни сблъсъци още от първия ден на надпреварата, в който на ринга в зала „София“ ще се качат цели десетима българи.



Сред тях е и носителят на Купа „Странджа“ в последните 4 години – Радослав Росенов. Бронзовият медалист от световното първенство в Ливърпул ще се изправи срещу азербайджанеца Таги Насибов в категория до 60 килограма. Мачът му е десети на ринг А във вечерната програма и се очаква да започне около 20:30 часа.

Официалното откриване е в понеделник от 18:00 часа.

Ето и програмата за понеделник, 23 февруари:

Илия Калчев (50 кг) – Сийовуш Мухамедиев (Украйна)

Ергюнал Себахтин (50 кг) – Батулга Алдархишиг (Молдова)

Радослав Росенов (60 кг) – Таги Насибов (Азербайджан)

Тихомир Зайков (70 кг) – Магомед Шчахидов (Германия)

Алексей Ширяев (70 кг) – Биамба-Ердене Отгонбатар (Монголия)

Стелиан Страхилов (75 кг) – Марат Микаелян (Армения)

Николай Дишков (80 кг) – Жавохир Уматалиев (Узбекистан)

Стоян Петров (90 кг) – Виталий Валтер (Германия)

Роселин Бачевски (90 кг) – Нарек Манасян (Армения)

Димитър Димитров (+90 кг) – Ализада Сабухи (Азербайджан)