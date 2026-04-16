Силни дъждове и наводнения в Доминиканската република и Хаити отнеха живота на 19 души и принудиха хиляди хора да напуснат домовете си от миналата седмица досега, предаде Франс прес, като се позова на данни на властите и на Червения кръст.

По-рано беше съобщено за седем загинали в Доминиканската република. След това гражданската защита в Хаити информира за 12 загинали. Проливните дъждове и бурите започнаха в нощта на 7 април и продължават повече от седмица.

Властите на Доминиканската република заявиха, че са били разселени и евакуирани най-малко 30 500 души. Тридесет и осем населени места са откъснати от света.