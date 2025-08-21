БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Агенция "Медицински надзор" извърши проверка по казуса

скандалът майчин дом протест защита родилката подкрепа лекарката
Медицинският надзор не откри нарушения по случая на родилката Антония Андонова, която преди месец се оплака от физическа и вербална агресия по време на раждането на сина си в столичната болница "Майчин дом". Това съобщава БНР.

Агенцията се самосезира по случая след публикация на жената в интернет и след като обвинената в насилие д-р Ирена Шикова поиска такава проверка.

Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова. Според обясненията на лекарката, записани в протокола от проверката, при пълното разкритие на плода родилката започнала да крещи и да рита, а д-р Шикова хванала единия ѝ крак и помолила да спре да вика, защото не се чували тоновете на бебето.

Тъй като плодът стоял високо, от родилния екип обяснили на жената, че трябва да изпълнява препоръки и да бъде упорита, но тя не ги изпълнявала правилно и докрай, свидетелства лекар-специализант. Една от акушерките обяснява, че при първоначалния преглед на родилката комуникацията с нея била трудна и не съдействала на лекарите.

Никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката, спазени са правилата за етично поведение от страна на д-р Шикова, посочва друг лекар. На болницата не са направени задължителни предписания.

#родилка #"Медицински надзор" #"Майчин дом"

