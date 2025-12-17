"Не сме ничий параван", каза Николай Малинов, чието Международното русофилско движение беше санкционирано от ЕС

Ние сме противовес на новия фашизъм – русофобията и не сме ничий "параван". Това каза в писмо до ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет, Николай Малинов - генерален секретар на Международното движение на русофилите във връзка с наложените санкции на организацията.
Санкциите включват замразяване на активи и забрана за влизане в държавите от общността. Мотивите на ЕС са, че Международното русофилско движение разпространява манипулации и дестабилизиращи послания от имена на руското правителство.
"Не действаме от името на никого. Ние, след като сме направили своя осъзнат избор, действаме от свое име, следвайки своите принципи и ценности, заложени в Манифеста на организацията. Подчертаваме, че като организация ние не сме ничий „параван“, защото действаме от свое име и следваме собствената си съвест. В състава на Международното движение на русофилите влизат хиляди утвърдени дейци със собствен авторитет и доказани лични позиции. Любовта към руската култура и народ, уважението към руската история и съвременното място на Русия в днешната геополитическа и икономическа реалност са израз на истинското мировозрение и чувства на нашите членове", пише в писмото си генералният секретар на организацията.
"Не разбираме как защитата на една култура и език може да представлява заплаха за стабилността на когото и да било. Любовта не може да „подкопава“ и „застрашава“. Да „подкопава и застрашава“ може омразата, която вие демонстрирате и която сте превърнали в официална политика, въвличайки цели народи, които по принцип и по своята същност никога не се ръководят от омраза. Вярвам, че рано или късно Европа ще успее да преодолее русофобското си виждане за живота, което е в неин интерес. Животът е много по-богат", подчертава Малинов.