"Не сме ничий параван", каза Николай Малинов, чието Международното русофилско движение беше санкционирано от ЕС

Ние сме противовес на новия фашизъм – русофобията и не сме ничий "параван". Това каза в писмо до ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет, Николай Малинов - генерален секретар на Международното движение на русофилите във връзка с наложените санкции на организацията.

Санкциите включват замразяване на активи и забрана за влизане в държавите от общността. Мотивите на ЕС са, че Международното русофилско движение разпространява манипулации и дестабилизиращи послания от имена на руското правителство.