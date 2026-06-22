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Небето му е граница! Меси стана голмайстор №1 на световни първенства

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Аржентинецът увековечи своето име в историята на Мондиала.

небето граница меси стана голмайстор световни първенства

Лионел Меси отново доказа, че небето му е граница. Звездата на Интер Маями увековечи своето име в историята на световните първенства по футбол. Аржентинецът се превърна в голмайстор №1 на най-големия футболен форум на планетата. Капитанът на „гаучосите“ вече има 18 попадения на своята сметка.

Нападателят отбеляза първото попадение по време на първото полувреме за аржентинците срещу Австрия в мач от втория кръг в група J. След това той изчака своя момент и в края на срещата, когато се разписа за втори път във вратата на австрийците и подпечата успеха на "небесно-сините", които си осигуриха място в следващата фаза. По този начин аржентинецът подобри рекорда на Мирослав Клозе, който има 16. Постижението на германеца не бе подобрявано от 2014 година насам.

Геният от Росарио можеше да увеличи сметката си с 19 попадения, но още в началото на срещата пропусна дузпа и така срещу неговото име личат 18. Към момента 38-годишният футболист има 5 гола на Мондиала 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Меси поведе действащите световни шампиони към ударен старт, когато отбеляза хеттрик срещу Алжир при успеха с 3:0.

Въпросната голмайсторска класация допълват още имена като Роналдо Назарио с 15 гола, Герд Мюлер и Килиан Мбапе, които имат по 14 попадения.

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#Национален отбор на Аржентина по футбол #Мирослав Клозе #Мондиал 2026 #Лионел Меси

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