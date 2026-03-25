Нефтохимик срещу Локомотив Авиа на полуфиналите

Спорт
Бургазлии се справиха с Дея спорт, а в същото време пловдивският тим надигра Пирин Разлог.

Волейболистите на Нефтохимик и Локомотив Авиа си осигуриха място на полуфиналите в мъжкото първенство.

Бургазлии се справиха с Дея спорт след успех с 3:1 (21:25, 25:22, 25:21, 25:21) и затвориха серията с 2:0 победи. В същото време пловдивският тим надигра Пирин Разлог също без загуба в серията – 2:0, след победи с 3:0 и 3:1.

Така двата отбора ще се изправят един срещу друг в следващата фаза на шампионата.

В Бургас домакините от Нефтохимик започнаха трудно и отстъпиха в първия гейм, но след това вдигнаха нивото и направиха пълен обрат, за да стигнат до крайния успех с 3:1.

В другия сблъсък Локомотив Авиа затвърди превъзходството си срещу Пирин Разлог. Във втория двубой тимът от Пловдив спечели с 3:1 (25:21, 23:25, 26:24, 25:23), като по този начин сложи край на серията.

Срещата в зала „Септември“ започна по-добре за домакините, които взеха първия гейм, но впоследствие гостите наложиха ритъма си. След изравняването пловдивчани показаха повече стабилност в ключовите моменти и измъкнаха следващите две части с минимална разлика.

Най-резултатен за победителите бе Кристиян Алексов с 22 точки, а Тодор Вълчев допринесе с още 21.

В останалите четвъртфинални серии Левски елиминира Монтана след две победи, докато ЦСКА отстъпи на Берое и сблъсъкът им ще се реши в трети мач.

Нефтохимик записа втора победа и се класира за финалната четворка.
