БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по...
Чете се за: 02:17 мин.
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:55 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Неправомерна жътва: Стопанин от Монтанско откри нивата си от 137 декара слънчоглед напълно ожъната

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
неправомерна жътва стопанин монтанско откри нивата 137 декара слънчоглед напълно ожъната
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Ожънати са 137 декара узрял слънчоглед в землището на село Разград, община Вълчедръм, без знанието и съгласието на стопанина на нивата, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Сигналът за неправомерната жътва е подаден в Районното управление на МВР в Лом късно вечерта на 26 август от земеделски производител, който съобщил, че при обход на масивите си в местността Бреста е забелязал, че нивата му е ожъната.

Мястото веднага е било посетено от оперативна полицейска група и е заведено досъдебно производство. В момента се изяснява размерът на нанесената щета и се търсят извършителите.

Подобни кражби са рядкост в Монтанско в последните години, като е имало отделни случаи, но с по-малко количество земеделска продукция, посочват от полицията.

#неправомерно ожъната #Монтанско #нива #слънчоглед

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
2
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
3
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
4
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни...
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
5
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open
6
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Регионални

Поредно огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоновградско
Поредно огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоновградско
Военнослужещи унищожиха дрон край Созопол Военнослужещи унищожиха дрон край Созопол
Чете се за: 00:37 мин.
Започва изграждането на нов участък от бул. „Копенхаген“ в София, ще свърже "Младост 3" и "Дружба" Започва изграждането на нов участък от бул. „Копенхаген“ в София, ще свърже "Младост 3" и "Дружба"
Чете се за: 01:07 мин.
Съдът остави в ареста обвинения в разпространение на марихуана, кокаин и канабиноидни бонбони Съдът остави в ареста обвинения в разпространение на марихуана, кокаин и канабиноидни бонбони
Чете се за: 01:12 мин.
"Заварихме тиня една педя": До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера "Заварихме тиня една педя": До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера
Чете се за: 02:20 мин.
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по инструмента за отбрана SAFE
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по инструмента...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда": Продължават спасителните операции в Непал и Тибет "Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда": Продължават спасителните операции в Непал и Тибет
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Случаят "Петрохан": Готови са още две от експертизите за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ