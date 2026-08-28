Неправомерна жътва: Стопанин от Монтанско откри нивата си от 137 декара слънчоглед напълно ожъната

Ожънати са 137 декара узрял слънчоглед в землището на село Разград, община Вълчедръм, без знанието и съгласието на стопанина на нивата, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Сигналът за неправомерната жътва е подаден в Районното управление на МВР в Лом късно вечерта на 26 август от земеделски производител, който съобщил, че при обход на масивите си в местността Бреста е забелязал, че нивата му е ожъната.

Мястото веднага е било посетено от оперативна полицейска група и е заведено досъдебно производство. В момента се изяснява размерът на нанесената щета и се търсят извършителите.

Подобни кражби са рядкост в Монтанско в последните години, като е имало отделни случаи, но с по-малко количество земеделска продукция, посочват от полицията.