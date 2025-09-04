БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:25 мин.

Неправоспособен е един от шофьорите от тежката катастрофа край Константиново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Неправоспособен е един от шофьорите от тежката катастрофа край Константиново
Неправоспособен е един от шофьорите във вчерашната катастрофа, в която загинаха четирима души край симеоновградското село Константиново, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Хасково.

Челен удар доведе до смъртта на трима мъже и една жена. Неправоспособният, който е от Симеоновград, е шофирал "Опел".

Шофьор на мерцедеса е 61-годишен жител на радневското с. Любеново, уточниха днес от полицията. Вчера бяха взети ДНК проби, за да се установят шофьорите на катастрофиралите коли.

Двама души са с опасност за живота. 14-годишно момче снощи бе транспортирано в столичната болница "Пирогов" с медицински хеликоптер. 56-годишният му баща е в пловдивска болница.

Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково. Образувано е досъдебно производство, по което са назначени експертизи.

#село Константиново #катастрофа

