БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Невяна Владинова беше избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази
невяна владинова гимнастичките добра форма готови началото сезона
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова беше избрана единодушно за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика и официално става част от Изпълнителния комитет на организацията.

"Това е исторически момент, както за Невяна, така и за българската художествена гимнастика. От името на всички активни и бивши състезатели по света, тя ще защитава интересите на атлетите, ще работи за развитието на гимнастиката и ще участва в най-важните стратегически решения за бъдещето на спорта", написаха от БФХГ във Фейсбук.

"Изборът на Невяна Владинова за президент е признание не само за нейната успешна спортна кариера, но и за лидерството, професионализма и уважението, което тя изгради в световната гимнастическа общност. България отново има силно присъствие там, където се вземат решенията. Гласът на нашите гимнастички вече се чува още по-силно на световната сцена", заявиха още от федерацията.

#Невяна Владинова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Политическите коментари по случая "Петрохан"
1
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
2
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни кошари
3
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни...
До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
4
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Художествена гимнастика

Гимнастички от 53 държави идват за Световната купа по художествена гимнастика в София
Гимнастички от 53 държави идват за Световната купа по художествена гимнастика в София
Световните купи по художествена гимнастика ще бъдат ключов път към квотите за Лос Анджелис 2028 Световните купи по художествена гимнастика ще бъдат ключов път към квотите за Лос Анджелис 2028
Чете се за: 01:55 мин.
Миряна Калмикова в предаването "Аз съм“ Миряна Калмикова в предаването "Аз съм“
Чете се за: 04:02 мин.
Състезателките по художествена гимнастика със синдром на Даун участваха на турнира „Олимпия 74“ Състезателките по художествена гимнастика със синдром на Даун участваха на турнира „Олимпия 74“
Чете се за: 02:15 мин.
Невяна Владинова взе участие в среща на Техническия комитет към Световната гимнастика Невяна Владинова взе участие в среща на Техническия комитет към Световната гимнастика
Чете се за: 01:17 мин.
Дара Стоянова спечели първото контролно състезание на женския национален отбор за годината Дара Стоянова спечели първото контролно състезание на женския национален отбор за годината
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Разследването на трагедията "Петрохан" продължава Разследването на трагедията "Петрохан" продължава
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Нова климатична цел на ЕС: 90% по-малко парникови газове до 2040...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Естония отвори официален път по замръзналото Балтийско море
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно облачно време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ