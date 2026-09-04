Нидерландец подсили нападението на Локомотив Пловдив

Локомотив Пловдив се подсили с нидерландския нападател Антон Фасе, съобщиха от футболния клуб. Договорът му с "черно-белите" е за период от три години.

Фасe e роден на 6 февруари 2000 година в Хаарлем, Нидерландия. Минал е през школата на местния АЗ Алкмаар. Играл е още за тимовете на НЕК Ниймеген, Ботев Враца, Кауно Жалгирис, ЛКС Лодз и Балестиер. За последно е бил част от състава на индонезийския Йогякарта.

От Локомотив пожелаха успех на Антон Фасе с екипа на "черно-белите".

Нападателят е петото ново попълнение в лятната селекция на "железничарите" след Милан Петрович, Райън Ляйтън, Матеус Брито и Далил Али.