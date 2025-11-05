БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8 души, включително българин

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Освен кокаина полицията конфискува огнестрелно оръжие и няколко автомобила от склада в Стандаарбуйтен

нидерландия конфискува кокаин стойност 250 млн евро задържа души включително българин
Нидерландските власти конфискуваха 3300 кг кокаин в склад в Стандаарбуйтен, община Мурдейк, арестувайки осем мъже от пет различни държави, сред които и България, в една от най-големите акции срещу наркотици в последните години в Северна Брабант, съобщи полицията. Кокаинът се оценява на около 250 милиона евро.

Сред заподозрените са трима мъже от Бреда на възраст 21, 22 и 35 години; 30-годишен мъж от Колумбия; 38-годишен мъж от Англия; 41-годишен мъж от Мароко; 50-годишен мъж от България; и 47-годишен мъж от Росендал, който е бил арестуван по-късно същата вечер.

Допълнителни претърсвания бяха проведени на три места в Бреда и едно в Росендал, въпреки че властите не са разкрили никакви допълнителни констатации.

Официални лица заявиха, че операцията е била провокирана от информация от чужбина, пише местно издание.

Националната полиция за разкриване и интервенция проведе акцията под ръководството на нидерландската национална прокуратура за тежки и организирани престъпления.

"Производството и трафикът на наркотици са тясно свързани с убийства, насилие, заплахи, корупция, изпиране на пари и преплитане на престъпни мрежи с легитимното общество. Ето защо е от решаващо значение да се предприемат строги мерки срещу престъпните мрежи, замесени в вноса, производството и търговията с наркотици", посочиха властите.

Освен кокаина полицията конфискува огнестрелно оръжие и няколко автомобила от склада в Стандаарбуйтен. Селото, в което живеят 2230 души, се намира на около 20 км северно от белгийската граница, на около 45 км от пристанището в Ротердам и на 85 км от пристанището във Флисинген.

Първото изслушване навсички арестувани е насрочено за 6 ноември, когато разследващият магистрат може да ги задържи в ареста за срок до 14 дни, преди да бъдат представени пред окръжния съд.

Полицията описа конфискацията като значителен удар по престъпните мрежи в региона. "Наркотиците, огнестрелното оръжие и превозните средства са под полицейска охрана", посочиха властите. |

