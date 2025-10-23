Нидерландия обра златните медали в първия ден на световното първенство по колоездене на писта в Сантяго

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:35 мин.

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Снимка: БТА
Състезателите от Нидерландия доминираха в първия ден на световното първенство по колоездене на писта в Сантяго (Чили), като спечелиха титлите и в трите проведени дисциплини.

Мъжкият отбор в спринта очаквано триумфира, след като олимпийските шампиони Рой ван ден Берг, Хари Лаврейзен и Джефри Хоогланд спечелиха на финала с време 41.691 секунди, изпреварвайки с 369 хилядни от секундата британците Матю Ричардсън, Джоузеф Труман и Хамиш Търнбул, за да защитят титлата си от Балеруп 2024. С бронза се окичи триото на Австралия.

Така за седми път в последните осем Мондиала нидерландците заслужиха златото в дисциплината, а за Лаврейзен това беше общо 13-а световна титла.

По-изненадваща беше победата на страната в отборния спринт при жените. Ким Калее, Хети ван де Воув и Стефи ван дер Пеет бяха най-бързи на финала с 45.743 секунди, а на второто място на 260 хилядни останаха олимпийските шампионки и защитаващи титлата си британки, водени от двукратната световна шампионка в индивидуалния спринт Ема Финкюкейн със съотборнички Йона Мойр и Риана Парис-Смит. На трето място завършиха австралийките.

Лорена Вийбес защити титлата си в индивидуалната надпревара на скрач при жените, като изпревари със силна последна обиколка датчанката Амали Дидериксен. Прудънс Фаулър от Нова Зеландия заслужи бронза.

#световно първенство по колоездене на писта в Сантяго (Чили) 2025 г.

