XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

Нидерландия защити европейската си титла по водна топка за жени

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Мачовете за медалите бяха излъчени на живо по БНТ 3.

нидерландия защити европейската титла водна топка жени
Снимка: БТА
Отборът на Нидерландия успешно защити европейската си титла по водна топка за жени.

На финала на еврошампионата във Фуншал на остров Мадейра нидерландките победиха Унгария с 15:13 след изпълнение на дузпи (10:10 в редовното време).

Това е 7-ата европейска корона за Нидерландия и общо 14-и медал от континентални първенства (7 златни, 4 сребърни, 3 бронзови). С спечелването на сребро Унгария добави 15-ия си медал към колекцията си (3-6-6).

Финалът включваше няколко обрати, но Унгария поведе само веднъж след почивката при 6:5 в средата на третата четвърт.

За най-полезен състезател в мача бе избрана Симоне ван де Краатс от състава на Нидерландия.

Този мач беше втората среща между тези два отбора във Фуншал. Преди това Нидерландия победи Унгария с 5:4 във втората групова фаза.

Мачът за бронзовите медали не беше толкова вълнуващ, колкото финалът, тъй като Гърция убедително победи Италия с 15:8.

