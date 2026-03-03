БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кметът на Пловдив и големи шампиони учредяват Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази
Кметът на Пловдив и големи шампиони учредяват Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив"
Слушай новината

Редица големи шампиони на България и личности - символи на спорта в Пловдив, се събират от 17.30 на 5 март в емблематичната Голяма базилика в града под тепетата за специално събитие, с което ще се отбележи голяма новина за спортно-обществения живот - учредяването на Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив". Мисията на фондацията ще бъде да подкрепя спорта на местно ниво, да помага да се представя подобаващо на национално и международно ниво, а Пловдив да си възвърне спечелената от легендарните си спортисти в исторически план слава на спортна столица на България. "Подкрепата ще е с частни инвестиции, а развитието на спорта ще се подпомага и с активно партньорство с Община Пловдив, спортните клубове, образователни институции и частния сектор", каза в аванс председателят на Управителния съвет Иван Пашов.

На събитието по повод учредената фондация ще присъства кметът на Пловдив Костадин Димитров. Сред специалните гости ще са също двукратният олимпийски шампион Николай Бухалов - заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”, Пламен Панов - заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“, както и представители на академичните ръководства на пловдивските университети, ръководствата на водещи спортни училища в България.

Превръщайки се в сцена на една от най-значимите спортно-обществени инициативи в страната през годината, Пловдив ще събере олимпийски, световни и европейски шампиони и още знакови спортни личности, носили огромна гордост за България. Сред специалните гости са легендарният Христо Бонев, българската тенис гордост Цветана Пиронкова, олимпийските шампиони Петър Лесов, Георги Мърков, Стоянка Груйчева, Армен Назарян, Ивет Горанова, олимпийския вицешампион Серафим Тодоров. Ще присъстват още стигналата от спортното училище в Пловдив до световния елит в Царицата на спортовете леката атлетика Ива Пранджева, както и бившият селекционер на националния отбор по футбол, водил също Лудогорец и Левски - Георги Дерменджиев, Ще присъстват също Росен и Румен Димитрови и Стоян Саладинов. Сред поканените са и хората, изградили пловдивската спортна гордост - доминаторките в българския женски волейбол от Марица. Очакват се и редица други фигури от спортния живот на България.

Събитието поставя началото на амбициозна национална кауза, чиято отправна точка е Пловдив – град с традиции, културна дълбочина и потенциал да бъде двигател на модерна спортна политика.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
2
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
3
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в...
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
4
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до Близкия изток
6
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
4
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Други спортове

Българската борба заслужава свободно бъдеще!, се казва в изявление на федерацията
Българската борба заслужава свободно бъдеще!, се казва в изявление на федерацията
Станимир Беломъжев завърши четвърти в преследването на световното първенство по ски ориентиране в Токио Станимир Беломъжев завърши четвърти в преследването на световното първенство по ски ориентиране в Токио
Чете се за: 00:55 мин.
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3 Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
26482
Чете се за: 02:37 мин.
Испанският Marca: Светът на леката атлетика е изумен от новата сензация – българина Божидар Саръбоюков Испанският Marca: Светът на леката атлетика е изумен от новата сензация – българина Божидар Саръбоюков
Чете се за: 05:50 мин.
Уроците и наследството на легендарната треньорка Златка Бончева, която днес навършва 87 години Уроците и наследството на легендарната треньорка Златка Бончева, която днес навършва 87 години
Чете се за: 04:52 мин.
Шестима бадминтонисти ще участват на турнир в Каладас да Райна Шестима бадминтонисти ще участват на турнир в Каладас да Райна
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Как се изработва националният трибагреник?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ