Кметът на Пловдив и големи шампиони учредяват Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив"

Редица големи шампиони на България и личности - символи на спорта в Пловдив, се събират от 17.30 на 5 март в емблематичната Голяма базилика в града под тепетата за специално събитие, с което ще се отбележи голяма новина за спортно-обществения живот - учредяването на Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив". Мисията на фондацията ще бъде да подкрепя спорта на местно ниво, да помага да се представя подобаващо на национално и международно ниво, а Пловдив да си възвърне спечелената от легендарните си спортисти в исторически план слава на спортна столица на България. "Подкрепата ще е с частни инвестиции, а развитието на спорта ще се подпомага и с активно партньорство с Община Пловдив, спортните клубове, образователни институции и частния сектор", каза в аванс председателят на Управителния съвет Иван Пашов.

На събитието по повод учредената фондация ще присъства кметът на Пловдив Костадин Димитров. Сред специалните гости ще са също двукратният олимпийски шампион Николай Бухалов - заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”, Пламен Панов - заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“, както и представители на академичните ръководства на пловдивските университети, ръководствата на водещи спортни училища в България.

Превръщайки се в сцена на една от най-значимите спортно-обществени инициативи в страната през годината, Пловдив ще събере олимпийски, световни и европейски шампиони и още знакови спортни личности, носили огромна гордост за България. Сред специалните гости са легендарният Христо Бонев, българската тенис гордост Цветана Пиронкова, олимпийските шампиони Петър Лесов, Георги Мърков, Стоянка Груйчева, Армен Назарян, Ивет Горанова, олимпийския вицешампион Серафим Тодоров. Ще присъстват още стигналата от спортното училище в Пловдив до световния елит в Царицата на спортовете леката атлетика Ива Пранджева, както и бившият селекционер на националния отбор по футбол, водил също Лудогорец и Левски - Георги Дерменджиев, Ще присъстват също Росен и Румен Димитрови и Стоян Саладинов. Сред поканените са и хората, изградили пловдивската спортна гордост - доминаторките в българския женски волейбол от Марица. Очакват се и редица други фигури от спортния живот на България.

Събитието поставя началото на амбициозна национална кауза, чиято отправна точка е Пловдив – град с традиции, културна дълбочина и потенциал да бъде двигател на модерна спортна политика.