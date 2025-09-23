БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никалъс ван дер Мерве със силно представяне на световното по шосейно колоездене

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Той е единственият български представител на първенството в Руанда.

Световно първенство по шосейно колоездене в Руанда
Снимка: БТА
Единственият български представител на световното първенство по шосейно колоездене в Руанда Никалъс ван дер Мерве се класира на 13-о място в индивидуалния старт по часовник при юношите старша възраст.

18-годишният Ван дер Мерве измина дистанцията от 22,6 километра по улиците на столицата Кигали за 30 минути и 14.93 секунди. Той остана на 1:07.32 минути от победителя Мишел Мурис. Нидерландецът стана шампион с резултат от 29:07.61 минути. Втори на 6.84 секунди финишира американецът Ашлин Бари, а тройката се допълни от белгиеца Сеф ван Керхове, който остана на 8.58 секунди от златния медал.

Класирането на Ван дер Мерве е с 13 места по-добро от постижението му през миналата година в същата възрастова група. Тогава той остана на 26-о място на световното първенство в Цюрих в същата дисциплина.

За Ван дер Мерве предстои още един старт на шампионата в Руанда. Той е в петък, когато е общият старт при юношите старша възраст.

Световното първенство по шосейно колоездене пък продължава в сряда със смесената отборна щафета.

