Никола Цолов може да стартира в последните две състезания във Формула 2 този сезон

Автомобилният състезател Никола Цолов, който следващата година ще кара в Формула 2, се срещна със свои почитатели в един от търговските центрове в София. Той се снима с тях, раздаваше автографи и разкри плановете си преди новия сезон, който очаква с нетърпение.

"Сега все повече правя събития, на които фенове се срещнат с мен, така че е готино да видя тяхната емоция и да видят, че и аз съм човек, че могат да се докоснат до мен. Радвам се, че има такива събития. Хората питат различни въпроси, някои по-скоро ги е срам, не задават въпроси въобще, но какво ще се прави следващия сезон, такива неща най-често питат", каза Цолов.

Той разкри, че все още не е сигурно дали ще стартира в последните две състезания от Формула 2 тази година.

"В момента се работи по въпроса. Нищо не е сигурно. Все пак за догодина е потвърдено, така че това е най-добрата новина. Всичко останало ще дойде с времето си", добави пилотът.

Цолов вече тества болид от Формула 2 и заяви, че е бил най-впечатлен от ускорението и от спирачките.