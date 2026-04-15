Никола Цолов участва в картинг състезанието "Еко 12 часа на България"

Българската звезда на Формула 2 Никола Цолов ще вземе участие в първия кръг от шампионата за издръжливост на Karting Events Bulgaria, в който ще се включат рекордните 67 отбора. Над 200 пилоти от 11 нации ще вземат участие в „EKO 12 часа на България“ тази събота в Хасково.

"По това време на годината обикновено сме много натоварени, но след промяната в календара във Формула 2 заради войната в Иран се отвори възможност за малко почивка и пътувания. Обичам тези състезания, а и това е добър вариант да поддържам форма по време на паузата и успоредно с това да се забавлявам. Наясно съм, че няма да е лесно, защото конкуренцията в шампионата вече е на много високо ниво, но съм сигурен, че всяка една минута на пистата ще бъде удоволствие както за мен, така и за феновете“, казва Цолов.

Това е девети сезон за шампионата на Karting Events Bulgaria, който през последните години събира най-големите европейски звезди в картинг ендюрънса. Хасково ще бъде домакин не само на отварящия кръг за годината този уикенд, но и на още една 12-часова надпревара на 16 май. Най-важното състезание за 2026 г. обаче ще бъде на 20 и 21 юни, когато Кюстендил посреща елита в 24-часова надпревара.

Гледайте състезанието в събота, 18 април, от 10:15 часа в ефира на БНТ 3.