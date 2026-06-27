Никола Цолов взе точка от спринта в Австрия след наказание на Рафаел Камара

Никола Цолов влезе в точките в спринта за Гран при на Австрия от Формула 2, след като един от съперниците му за титлата Рафаел Камара бе наказан. Българинът се изкачва с една позиция до осма, а Камара заема неговото девето място в крайното класиране.

Камара е наказан за инцидента в завой №3, където удари и изкара от състезанието Тасанапол Интрапувашак. Ударът между двамата повлия и на други болиди, като Цолов бе ударен от Джошуа Дюрксен и се завъртя на трасето.

"Онборд записа на Камара доказва, че той е имал пълна видимост на случващото се пред него и е можел да напали скоростта, за да избегне сблъсък. Поради тази причина, стюардите решават, че Камара носи цялата вина за удара и съответно той е нарушил правилата", казват от рейс контрола и уточняват, че неговото наказание е 5 секунди.

Цолов започна добре състезанието от осма позиция, но в третия завой бе ударен от болида на Дюрксен и се завъртя. Катастрофата бе масова и последва моментално жълт флаг, а при рестарта българинът бе зад челната десетка и последния в нея Мари Боя.

Цолов настигна испанския пилот на Према Рейсинг и го изпревари в 22-та обиколка, а в този момент беше на 2.2 секунди зад съотборника си Ноел Леон. Пред него бе реалната цел на българина - Куш Майни, който заемаше последното място в точкуването.

Цолов изпревари Леон две обиколки преди карирания флаг, но в този момент Майни вече имаше три секунди преднина и българинът не успя да го настигне. Пилотът на Кампос Рейсинг обаче бе изкачен с позиция след наказанието на Камара и спечели една точка, която го оставя на девет зад Габриел Мини в класирането на Формула 2.