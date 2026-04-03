Никола Меицов влезе в топ 10 на световното по фехтовка за кадети в Рио де Жанейро

Българският състезател Никола Меицов се класира на престижното 9-10-о място в дисциплината сабя на световното първенство по фехтовка за кадети и кадетки в Рио де Жанейро.

В надпреварата участие взеха 111 състезатели от 55 държави, а Меицов се отличи със стабилно представяне още в груповата фаза, където записа пет победи и една загуба. В елиминациите той започна уверено, като отстрани Фьодор Фомин с 15:8, а след това се наложи над Кенде Бендегус Фодор с 15:12.

В двубоя за място сред най-добрите осем българинът отстъпи пред Пиетро Буте Хирш с 6:15 и така зае 9-10-ата позиция в крайното класиране.

Другият български представител при кадетите Константин Атанасов също се представи достойно, достигайки до 18-о място, след като отпадна в осминафиналите. Никола Иванов завърши на 82-а позиция.

При кадетките най-предно класиране за България записа Ралица Гаджева, която се нареди 18-а. Дора Христова приключи участието си на 26-о място, а Марина Апостолова остана 60-а.

Световното първенство в Бразилия продължава с отборните надпревари на сабя при младежите и девойките, където България също ще има свои представители.