Николас Мадуро вече е в затвора в Ню Йорк. Как беше задържан и какво следва?

Николас Мадуро вече е в затвор в Съединените щати, след като беше задържан при специална операция. Според американските власти действията са били подготвяни месеци наред и са извършени с участието на разузнавателни и силови структури.

Срещу Мадуро има обвинения, свързани с участие в международен наркотрафик и организирана престъпна дейност. Той ще бъде изправен пред съд в САЩ, където се очаква да започне съдебна процедура.

Задържането му предизвика силни реакции по света. Част от държавите поставят под въпрос законността на операцията, докато други я определят като важна стъпка срещу международната престъпност. Във Венецуела ситуацията остава напрегната, а международната общност следи внимателно как ще се развие политическата криза в страната.