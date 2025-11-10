БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Николета Бойчева и Димитра Иванова с основна роля за победа на Фарул във футболния шампионат на Румъния

Двете българки бяха сред най-добрите за тима от Констанца.

Николета Бойчева и Димитра Иванова отново бяха сред най-добрите за успеха на женския Фарул Констанца в елита на Румъния. Двете футболистки и техните съотборнички спечелиха при гостуването си на Олимпия Клуж с 2:1 в мач от 11-ия кръг. Бойчева се отличи с асистенция, а Иванова бе автор на победния гол.

Гостенките от Констанца откриха в средата на първото полувреме чрез Йоана Бълъчану след чудесно центриране на Николета Бойчева от ъглов удар, а в 56-ата минута Димитра Иванова направи 2:0 за Фарул. Иванова получи топката от ляво и от втори опит преодоля вратарката на Олимпия (Клуж). Домакините успяха да върнат едно попадение минута по-късно, но резултатът до края на срещата остана непроменен.

За 21-годишната Иванова това е шесто попадение от началото на румънското първенство и общо седмо през сезона. Бойчева, която е и капитан на националния отбор на България, записва асистенция в трета поредна среща за тима си, като също така има и два гола в личната си статистика. Освен подаването, бургазлийката спечели и много топки в средната на терена, като домакините няколко пъти я спираха с нарушения.

Фарул отново е основен фаворит за шампионската титла при жените в Румъния, събирайки 26 точки на върха в класирането. На 2-ото място е Меркуря Чук с 22, следвани от Политехника (Тимишоара) с 21 и Олимпия (Клуж) с 20.

Интересното е, че този отбор се превръща в "любима жертва“ на Иванова и Бойчева, като двете бяха с най-голям принос и за септемврийската победа с 4:1 в 4-ия кръг.

