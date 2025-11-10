Футболистът на Челси Енцо Фернандес пропуска мача на националния отбор на Аржентина с Ангола

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Енцо Фернандес
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Полузащитникът на Челси - Енцо Фернандес, се е оттеглил от състава на Аржентина за приятелския мач срещу Ангола заради контузия, съобщи The Athletic.

Аржентинецът разкри пред медиите, че изпитва "сериозна болка", заради оток в коляното, и ще се възползва от международната пауза, за да се възстановява.

"Говорих с медицинския екип на националния отбор, защото се боря с този проблем от 4 месеца. Имам оток, който се влоши в последните седмици, заради многото мачове, които изиграх", коментира Фернандес.

"Заедно взехме решението, че трябва да си взема почивка тези две седмици, тъй като важните мачове за националния отбор са чак в края на сезона ("Финалисима" срещу Испания и Световното първенство). Радвам се, че го обсъдихме и решихме заедно кое е най-доброто за моето здраве", добави още той.

"Изпитвам сериозна болка. Ще се опитам да се възстановя колкото мога през тези 2-3 седмици и ще съм сто процента готов да тренирам и да играя със съотборниците си отново", завърши аржентинският полузащитник.

Фернандес е изиграл 16 мача за Челси и един за Аржентина от началото на сезона, но ще пропусне приятелската среща на "гаучосите" срещу Ангола на 14-и ноември.

