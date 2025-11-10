БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп стана първият от близо половин век действащ президент на САЩ, посетил мач от редовния сезон на Националната футболна лига

Публиката на срещата между отборите по американски футбол "Вашингтон Командърс" и "Детройт Лайънс" посреща с интерес президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп стана първият от близо половин век действащ президент на САЩ, посетил мач от редовния сезон на Националната футболна лига
Слушай новината

Доналд Тръмп стана първият от близо половин век действащ президент на САЩ, посетил мач от редовния сезон на Националната футболна лига.

Тръмп присъства във федералната столица на срещата между местния отбор "Вашингтон Командърс" и "Детройт Лайънс". Той бе придружаван от шефа на Пентагона Пийт Хегсет.

Действащ президент на САЩ присъства на мач от редовния сезон в НФЛ за трети път в историята, посочва АП. Предишните два са през 1969 и 1978 г. - съответно Ричард Никсън и Джими Картър.

През февруари Тръмп стана първият действащ американски президент, присъствал на Супербоул - най-голямото и комерсиално спортно събитие в САЩ (финала в НФЛ - бел. ред.).

"Малко закъснях", каза той пред репортери, пристигайки на "Нортуест Стейдиъм" във Вашингтон за мача вчера местно време.

Когато Тръмп бе показан на видеостената в края на първото полувреме, от трибуните се чуха освирквания.

"Ще имаме добър мач. Нещата вървят много добре. Страната се справя добре. Демократите трябва отново да я отворят", каза президентът републиканец, имайки предвид частичното спиране на работата на федералното правителство.

В събота прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че Тръмп иска новият стадион на "Вашингтон Командърс" да бъде кръстен на негово име.

Президентът на САЩ обаче не донесе късмет на домакините. Гостите спечелиха убедително срещата с 44:22 точки.

"Вашингтон Командърс" до момента са с 3 победи и 7 загуби в редовния сезон и шансовете на отбора да се класира за плейофите изглеждат илюзорни. За сметка на това перспективите пред "Детройт Лайънс", които имат 6 победи и 3 загуби, остават много добри.

