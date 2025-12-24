Кристиано Роналдо допринесе за успеха на Ал-Насър над Ал Завраа

Ал-Насър победи Ал Завраа с 5:1 в мач от последния 6-и кръг на груповата фаза на Шампионска лига 2 в Азия. Звездата на победителите Кристиано Роналдо игра през първото полувреме и се отчете с асистенция

Отборът от Саудитска Арабия откри резултата в 12-ата минута. Кингсли Коман засече от воле подаване в наказателното поле на Анжело.

Възпитаниците на Жорже Жезуш побързаха да удвоят преднината си седем минути по-късно. Уесли бе най-съобразителен при разбъркване в пеналтерията и се разписа с удар от движение.

В 29-ата минута Абдулалех Ал Амри направи преднината на тима си класическа. Защитникът засече с глава центриране от ъглов удар на Жоао Феликс.

В предпоследната минута от редовното време на първата част именно Жоао Феликс записа името си сред голмайсторите. Португалският национал прехвърли вратаря Джалал Хашим, след извеждащ пас във вратарското поле на Кристиано Роналдо.

На почивката Роналдо бе заменен от Мохамед Маран. Пет минути след подновяването на играта гостите намалиха изоставането си. Ибрахим бе точен с плътен шут от вътрешността на пеналтерията.

Шест минути по-късно домакините върнаха аванса си от четири гола. Кингсли Коман овладя подаване в наказателното поле на Саад Ал Насер и отбеляза със силен удар по земя.

Ал-Насър оглавява класирането в "D" с пълен актив от 18 точки. Ал Завраа завършва на втората позиция в подреждането с 9 пункта.