Синът на Зинедин Зидан сбъдна алжирската си мечта

Станко Димов от Станко Димов
Вратарят на Гранада е титуляр за „пустинните лисици“ на Купата на африканските нации.

Люка Зидан
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Синът на френската футболна легенда Зинедин Зидан – Люка Зидан, разкри, че е получил пълната подкрепа на семейството си, включително и на своя баща и дядо, след като е взел решението да играе за националния отбор на Алжир.

Люка, който има участия за младежките формации на Франция, избра да представлява Алжир на 27-годишна възраст – ход, който изненада мнозина. Вратарят бързо се утвърди като титуляр за „пустинните лисици“, а баща му Зинедин Зидан бе на трибуните при победата с 3:0 над Судан в първия мач на Алжир от група „Е“ на Купата на африканските нации.

Макар да нямаше много работа в срещата, Люка направи ключово спасяване при резултат 1:0, отразявайки опасен удар на Ясер Ауад.

„Когато мисля за Алжир, винаги се сещам за дядо си. От дете алжирската култура е част от нашето семейство“, заяви Зидан пред BeIN Sports France.
„Говорих с него преди първия си мач за националния отбор и той беше изключително щастлив. Всеки път, когато получа повиквателна, ми се обажда и ми казва, че съм взел правилното решение и че се гордее с мен“, добави вратарят.

Люка подчерта, че и баща му Зинедин Зидан е подкрепил избора му.

„Той ми каза: Внимавай, това е твое решение. Мога да ти дам съвет, но накрая ти ще решиш. Още от момента, в който селекционерът и президентът на федерацията се свързаха с мен, знаех, че искам да представлявам тази страна“, обясни вратарят.

Зинедин Зидан, смятан за един от най-великите футболисти в историята на Франция, изведе „петлите“ до световната титла през 1998 година и триумфа на Евро 2000. Той е носител на „Златната топка“ за 1998-а и победител в Шампионската лига с Реал Мадрид през 2002 година.

Люка Зидан започва кариерата си в Реал Мадрид, а в момента играе за испанския Гранада. До този момент той винаги е носил на гърба си само името „Люка“, но за националния отбор на Алжир е избрал фамилията Зидан.

„За мен е изключително важно да почета дядо си, обличайки екипа на националния отбор. Следващата фланелка с името на гърба ще бъде за него“, завърши Люка.

#Национален отбор на Алжир по футбол #Купа на африканските нации 2025 #Люка Зидан

