Южна Африка надви Ангола с късен гол

Република Южна Африка постигна драматична победа с 2:1 над Ангола в среща от група „В“ на турнира за Купата на африканските нации.

Осуин Аполис откри резултата за „Бафана-бафана“, но Шоу успя да изравни и върна надеждите на анголците. В 79-ата минута Лайл Фостър се разписа за крайното 2:1 и донесе трите точки на Южна Африка, след като преди това гол на неговия съотборник Шепанг Мореми бе отменен заради засада след намеса на ВАР.

По-рано в мача Мбекезил Мбокази опита удар от дистанция в 58-ата минута, който се отби от гредата.

С победата си „Бафана-бафана“ запазва серията си от 12 поредни мача без загуба, като шест от тях са победи.

В другия двубой от група „В“ сили ще премерят Египет и Зимбабве.