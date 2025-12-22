БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Южна Африка надви Ангола с късен гол

В група В са още отборите на Египет и Зимбабве.

Южна Африка - Ангола
Снимка: БТА
Слушай новината

Република Южна Африка постигна драматична победа с 2:1 над Ангола в среща от група „В“ на турнира за Купата на африканските нации.

Осуин Аполис откри резултата за „Бафана-бафана“, но Шоу успя да изравни и върна надеждите на анголците. В 79-ата минута Лайл Фостър се разписа за крайното 2:1 и донесе трите точки на Южна Африка, след като преди това гол на неговия съотборник Шепанг Мореми бе отменен заради засада след намеса на ВАР.

По-рано в мача Мбекезил Мбокази опита удар от дистанция в 58-ата минута, който се отби от гредата.

С победата си „Бафана-бафана“ запазва серията си от 12 поредни мача без загуба, като шест от тях са победи.

В другия двубой от група „В“ сили ще премерят Египет и Зимбабве.

