Звездите на Египет донесоха обрат срещу Зимбабве

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:40 мин.
Футбол
Салах се превърна в герой в един от най-слабите си двубои.

мохамед салах спаси египет загуба мозамбик мач група купата африканските нации
Снимка: БГНЕС
Отборът на Египет започна с изстрадана победа участието си в турнира за Купата на африканските нации. В среща от група „В“, „фараоните“ се наложиха с 2:1 над Зимбабве след обрат. Победното попадение за Египет вкара Мохамед Салах, който бе точен в добавеното време с едно от малкото си добри отигравания за вечерта.

Изненадващо Зимбабве поведе в резултата в 20-ата минута чрез Принс Дюб, за когото това беше четвърто попадение в последните пет двубоя във всички турнири. Въпреки опитите си, до края на първата част египтяните не успяха да стигнат до изравнителен гол. Селекционерът им Хосам Сасан прибегна до смяна още в 34-ата минута, заменяйки Ашур с Мостафа Мохамед, което се оказа ключов ход.

След подновяването на играта рекордьорът по титли в турнира упражни сериозен натиск, който даде резултат в 64-ата минута. Звездата на Манчестър Сити Омар Мармуш беше изведе от ляво, напредна в полето и с точен удар под гредата вкара за 1:1.

Последваха нови ожесточени атаки на „фараоните“, но в заключителната фаза те действаха прибързано и рядко застрашаваха сериозно вратата на Зимбабве. Изключително тих мач правеше Мохамед Салах, който влезе в кадър чак в 78-ата минута, когато отправи разочароващ удар над вратата на съперника.

В добавеното време на срещата обаче звездата на Ливърпул се оказа герой за Египет, реализирайки победно попадение. Салах беше намерен в полето от Мостафа Мохамед, успя да нагласи добре топката на силния си ляв крак и с точен удар вкара за крайното 2:1.

Много силно за Египет след почивката се включиха и Адел и Зизо, които бяха в основната на почти всяка атака на тима.

Благодарение на успеха Египет се изравни на върха в класирането в групата с Южна Африка, които в първия мач надвиха също с 2:1 Ангола. След три дни Египет и Южна Африка ще се изправят в директен сблъсък, който може да се окаже ключов за изхода на групата.

#Омар Мармуш #Купа на африканските нации 2025 #Мохамед Салах #Зимбабве #Египет

