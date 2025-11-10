БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бока Хуниорс спечели аржентинското Суперкласико срещу Ривър Плейт

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Бока Хуниорс спечели аржентинското Суперкласико срещу Ривър Плейт
Снимка: БТА
Отборът на Бока Хуниорс спечели заслужена победа над Ривър Плейт с 2:0 в аржентинското Суперкласико.

Головете за успеха отбелязаха Езекиел Себайос и Мигел Меренсиел.

Загубата бе шеста в последните седем мача за Ривър, който е на шесто място в класирането на Група В на Клаусура с десет точки по-малко от лидера Росарио Сентрал.

Бока записа трета поредна победа и излезе начело в Група А с 26 точки, като си гарантира класиране за Копа Либертадорес през следващия сезон.

Бока Хуниорс ще бъде домакин на Тигре в последния кръг на състезанието следващата неделя, Ривър Плейт ще играе срещу Велес.

