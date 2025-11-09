БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лионел Меси вкара два гола за успеха на Интер Маями над Нашвил по пътя към четвъртфиналите на МЛС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Аржентинецът записа и своята 400-тна асистенция в професионалната си кариера.

Снимка: БТА
Слушай новината

Лионел Меси направи 400-ата си асистенция в кариерата си при победата на Интер Маями с 4:0 срещу Нашвил в решителния мач от плейофите за Купата на Мейджър Лийг Сокър на стадион „Чейс“ във Форт Лодърдейл, Флорида.

38-годишният играч отбеляза два гола през първото полувреме, преди да асистира на Тадео Алиенде за четвъртото попадение на Интер, с което отборът се класира за полуфиналната фаза.

Интер спечели серията с 2:1 победи и за първи път в историята си стига до това ниво.

Меси вече има пет гола и две асистенции в три мача от плейофите досега през сезона.

Интер Маями ще се изправи срещу ФК Синсинати в полуфиналната серия на Източната конференция, като първият мач е насрочен за 22 ноември.

#ФК Интер Маями # Лионел Меси

