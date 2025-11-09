Лионел Меси вкара два гола за успеха на Интер Маями над Нашвил по пътя към четвъртфиналите на МЛС

Лионел Меси направи 400-ата си асистенция в кариерата си при победата на Интер Маями с 4:0 срещу Нашвил в решителния мач от плейофите за Купата на Мейджър Лийг Сокър на стадион „Чейс“ във Форт Лодърдейл, Флорида.

38-годишният играч отбеляза два гола през първото полувреме, преди да асистира на Тадео Алиенде за четвъртото попадение на Интер, с което отборът се класира за полуфиналната фаза.

Интер спечели серията с 2:1 победи и за първи път в историята си стига до това ниво.

Меси вече има пет гола и две асистенции в три мача от плейофите досега през сезона.

Интер Маями ще се изправи срещу ФК Синсинати в полуфиналната серия на Източната конференция, като първият мач е насрочен за 22 ноември.