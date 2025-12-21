Пламен Андреев с втори пореден мач като титуляр за Расинг Сантандер

Българският национал Пламен Андреев записа втори пореден мач като титуляр за испанския Расинг Сантандер. Срещата с Уеска беше част от 19-ия кръг на Ла Лига 2 и завърши без победител – 1:1. Бившият вратар на Левски пази вместо Хокин Ескиета, който бе титуляр за "зелено-белите" в миналите 17 срещи.

Сантандер поведе в резултата в 39-ата минута чрез Жереми Аревало, но Хорхе Пулидо преодоля Андреев 12 минути преди края на мача за крайното 1:1. Тимът на българина извади късмет, след като попадение в седмата минута на добавеното време бе отменено заради засада.

Така "зелено-белите" завършиха и втория мач за българина като титуляр с равенство 1:1. Сантандер е лидер в класирането с 37 точки и пет повече от Депортиво Ла Коруня, докато Уеска е на 15-а позиция с 23 пункта.