БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Неймар претърпя операция на коляното

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
Спорт
Запази

Голямата цел за нападателя е участие на световното първенство в Северна Америка.

неймар въпрос мондиал 2026
Слушай новината

Голмайстор №1 в историята на бразилския национален отбор по футбол (79 попадения) Неймар претърпя успешна операция на коляното си.

Възстановяването вече е в ход, като нападателят вече започна фазата си на рехабилитация, съобщи DAZN.

Ако всичко върви добре, очаква се Неймар да се завърне на терена в първите месеци на следващата година.

Голямата цел пред Неймар за 2026 г. ще бъде участие на световното първенство в Северна Америка.

Свързани статии:

Неймар под въпрос за Мондиал 2026
Неймар под въпрос за Мондиал 2026
Футболистът на Сантош ще се подложи на операция.
Чете се за: 01:12 мин.
Хеттрик на Неймар донесе ценен успех за Сантош
Хеттрик на Неймар донесе ценен успех за Сантош
Чете се за: 00:55 мин.
#Неймар да Силва #Неймар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Световен футбол

Камерун е четвъртфиналист в турнира за Купата на африканските нации
Камерун е четвъртфиналист в турнира за Купата на африканските нации
Интер Маями взе вратар №1 в МЛС Интер Маями взе вратар №1 в МЛС
Чете се за: 01:12 мин.
Мароко намери място на четвъртфиналите Мароко намери място на четвъртфиналите
Чете се за: 01:10 мин.
Истории от Световните първенства – 1970 Истории от Световните първенства – 1970
Чете се за: 14:20 мин.
По-топло време, по-качествен Мондиал? По-топло време, по-качествен Мондиал?
Чете се за: 08:00 мин.
Здравей, Прелестна! Здравей, Прелестна!
Чете се за: 05:10 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ