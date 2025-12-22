Неймар претърпя операция на коляното

Голмайстор №1 в историята на бразилския национален отбор по футбол (79 попадения) Неймар претърпя успешна операция на коляното си.

Възстановяването вече е в ход, като нападателят вече започна фазата си на рехабилитация, съобщи DAZN.

Ако всичко върви добре, очаква се Неймар да се завърне на терена в първите месеци на следващата година.

Голямата цел пред Неймар за 2026 г. ще бъде участие на световното първенство в Северна Америка.