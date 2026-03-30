Нивата на водоемите в Русенско се следят денонощно, започват обходи на критичните места

Чете се за: 01:55 мин.
По-рисково е изпускането на язовирите „Пресиян“, „Росина“ и на този село Еленово в област Търговище, обяви областният управител

обема язовирите нас запълнен превантивно изпускат bdquoстуденаldquo bdquoтракиецldquo bdquoахелойldquo
Денонощно се следят нивата на водоемите в Русенско, съобщи областният управител Орлин Пенков. Това се налага заради падналите валежи през почивните дни, както и поради изпускането на язовири в съседни области, съобщиха от Областната администрация.

Пенков съобщи, че в късния следобед днес река Черни Лом край село Широково е била на 30 см. от котата на преливане, но посочи, че категорично няма опасност за населението. Възможно е единствено частично заливане на ливади и земеделски земи.

Пенков и заместникът му Бранимир Стефанов са в постоянен контакт с местната власт, като се извършва непрекъснат мониторинг на ситуацията.

През нощта ще има обходи на критичните места от служители на Общинската администрация в Две могили. Пенков обясни, че в момента по-рисково за нивото на реките е изпускането на язовирите „Пресиян“, „Росина“ и на този село Еленово в област Търговище.

Пенков и Стефанов са категорични, че е създадена необходимата организация за координирани действия между отговорните институции.

„Ситуацията се следи постоянно. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за ограничаване на евентуални щети“, заяви областният управител.

Пенков е отбеляза още, че на този етап няма опасност за наводняване на жилищни постройки.

#наблюдение #Русе #водоеми

