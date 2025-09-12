Нивото на Дунав при Лом продължава бавно да спада (СНИМКИ)

Нивото на Дунав при Лом продължава бавно да спада и днес са измерени 84 сантиметра над морското равнище, което е с 1 сантиметър по-ниско от вчера. Заради маловодието по бреговете на голямата река са се показали големи ивици земя, а водата се е отдръпнала далече от защитните диги.

В средата на реката на места са се показали острови, които рядко се виждат и са характерни за много ниски нива на Дунав. Понтоните по брега на Дунав в Лом са паднали много ниско и слизането в тях по стръмни мостове е рисковано. С цел избягване на плитчините в реката са поставени обозначителни знаци, които указват от къде точно трябва да минат корабите, за да не заседнат.

Снимки: БТА